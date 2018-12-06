Vali Zorluoğlu Kentten Ayrıldı

AK Parti Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Van
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu
kentten ayrıldı.
Van Ferit Melen
Havalimanında düzenlenen uğurlamaya AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, kaymakamlar, kurum amirleri ve vatandaşlarla katıldı. Uğurlamada konuşan Vali Zorluoğlu, Trabzon'da yeni bir hayata adım atacaklarını söyledi. Van'daki insanların sevgi seli ve muhabbetini karşısında duygulandığını dile getiren Vali Zorluoğlu, kentten hüzünlü bir şekilde ayrıldığını kaydetti. Zorluoğlu, "Gönlümüzde birçok güzel anıyı da Trabzon'a götürüyoruz. Diğer taraftan da kendi memleketimize, insanımıza, Trabzon'a hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.
Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, vedalaşmanın ardından kentten ayrıldı. - VAN
06 Aralık 2018 Perşembe 18:32