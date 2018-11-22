Vali Zorluoğlu'ndan Kadın ve Aile Merkezi'ne Ziyaret

Van
Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Zorluoğlu
, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen Kadın ve Aile Merkezi'ni ziyaret etti.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca aktif hale getirilen Kadın ve Aile Merkezi'nde dikiş nakış, seramik, el sanatları, ahşap boyama, kilim, savatlı gümüş, aşçılık ve takı tasarımı gibi kurslar düzenleniyor.
Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Kadın ve Aile Merkezi'ni ziyaret ederek, kadınlarla bir araya geldi.
Burada yaptığı açıklamada, kurslarda yaklaşık 500 kadına eğitim verildiğini anlatan Zorluoğlu, şöyle konuştu:
"Hükümetimiz tarafından sağlanan kaynaklar burada çok iyi şekilde değerlendirilmiş. İnşallah bu kurslarımız devam edecek. SODES projesi tamamlandıktan sonra valiliğimiz ve belediyemizin eliyle bu tür kurslara devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada kıt kaynaklarla sınırlı imkanlarla adeta mucizeler yaratılmış. Kadınlarımızın, ev hanımlarının burada boş vakitlerini bu şekilde geçirmeleri, mutluluklarının gözlerinden okunması ve dualarını duymak bizleri mutlu etti."
Murat Zorluoğlu,Van
22 Kasım 2018 Perşembe 16:14