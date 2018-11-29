Vali Zorluoğlu'ndan Vgc'ye Veda Ziyareti

29 Kasım 2018 Perşembe 17:05



29 Kasım 2018 Perşembe 17:05

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı kesinleşen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, veda ziyaretleri kapsamında Vangölü Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van'a döndü. Van'da çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Vali Zorluoğlu, bu kapsamda Vangölü Gazeteciler Cemiyetini de ziyaret etti. Vali Zorluoğlu'nu, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ile yönetim kurulu üyeleri Baki Karaca, Şükrü Akyüz, Bişar Ulutaş, Cemal Aşan ve Rıdvan Can karşıladı.VGC yönetimi ile bir süre sohbet eden Vali Zorluoğlu, Van'da görev yaptığı süre zarfında başarılı işler yapmaya gayret ettiklerini belirterek, Trabzon'da büyükşehir belediye başkanı olması halinde, orada da hizmet aşkı ile çalışmaya gayret edeceğini vurguladı. Van'da güzel anılarının olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, devlette süreklilik esas olduğunu söyleyerek, devam eden projelerin kendisinden sonra gelecek kişiler tarafından sürdürüleceğini ifade etti.Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri de, Vali Zorluoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.Ziyaret, çekilen fotoğraf ve Vali Zorluoğlu'na takdim edilen plaket ile sona erdi. - VAN