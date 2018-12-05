Vali Zorluoğlu'nun Veda Ziyaretleri

AK Parti'nin Trabzon
'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdiği Van
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu
, kentteki kurum amirleriyle vedalaştı.
Zorluoğlu, ilk olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal
'ı ziyaret etti.
Üniversite ile görev süresi içinde yakın çalıştıklarını belirten Zorluoğlu, "Üniversitemiz Van için önemli. Van adına önemli çalışmalar yapılıyor. Görev sürem boyunca rektörümüz Prof. Dr. Peyami Battal ve ekibinin göstermiş olduğu yakın ilgi, işbirliği ve destek konusunda kendilerine teşekkür ederim." dedi.
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise Zorluoğlu'nun Van için önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, "Sayın Valimiz, Van'da yaptığı hizmetlerle Van halkının takdirini ve gönlünü kazanmış biri. Üniversitemize de her anlamda destek sunmuş, yanımızda olmuştur. Van'a yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Van'ın unutmayacağı Sayın Valimizin yeni görevinde de başarılara imza atacağına dair inancım tamdır." diye konuştu.
Zorluoğlu, veda ziyaretleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi idarecileri ile bir araya geldi.
Genel Sekreter
Vekili Ülker Cem Kaplan
, VASKİ
Genel Müdürü Ali Tekataş, Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi ve daire başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Zorluoğlu, göreve geldikleri günden bu yana çok büyük hizmetlere imza attıklarını ifade etti.
Hayal projelerin bir bir hayata geçtiğini anımsatan Zorluoğlu, şöyle konuştu:
"Sadece bina, ağaçlandırma, yol yaparak başarı sağlayamazdık. Gönül Belediyeciliği ile insanların gözlerine bakarak bir şeyler söylenir, insanlara dokunarak en büyük başarılara imza atılır. Belediyecilik anlayışı, insanlara 'hayır' derken bile onları kırmadan kapıdan uğurlamayı gerektirir. Van'daki projelerimiz devam edecek. Yaptıklarımız bunları da tamamlayacağımızın en büyük göstergesidir. En küçük, en basit örnek olarak bu şehir sinekten kurtuldu. Sayamadığımız çok önemli işlere hep beraber imza attık. Bunu birlikte başardık. Tabii bu güzellikler vatandaşlarımıza da yansıdı. Vatandaşımızın moralini yükseltti. Vatandaşımızın devlete olan güveni arttı. Devletle vatandaş arasındaki mesafe daraltıldı ve şehirde yeniden olumlu bir hava esmesine olanak sağladı. Vatandaşlarımız bu hizmetleri gördükten sonra 'daha önce hizmet görmemişiz' dedi. Bundan sonra da kim gelirse gelsin bu çıtanın altına düşemez. Çünkü insanlarımız bundan sonra da hizmet isteyeceklerdir. Bu şehre kazandırdığımız en büyük iyilik de budur."
Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Murat Zorluoğlu,Trabzon,Van
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:27