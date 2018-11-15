Vali Zorluoğlu Sakatatçılar Çarşısını İnceledi

15 Kasım 2018 Perşembe 10:20



15 Kasım 2018 Perşembe 10:20

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, yapımında sona gelinen Sakatatçılar Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapılan Sakatatçılar Çarşısı inşaatında sona gelindi.Vali Mithatbey Mahallesi'nde yapılan çarşıyı gezen Vali Zorluoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte içerisinde 16 dükkan, 1 lokanta ve 1 zabıta noktasının yer aldığı çarşıyı inceleyen Zorluoğlu, inşaat çalışmaları bittiğinde bölgenin standartlara uygun en büyük ve en modern sakatatçılar merkezi olacağını belirtti.Vali Zorluoğlu, ardından mahallenin sıkıntılarını dinledi.