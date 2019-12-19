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Validen alkışlanacak hareket

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın göçmen çocukları ile oyun oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

19.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:13Validen alkışlanacak hareket
Valisi Osman Kaymak'ın göçmen çocukları ile oyun oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Samsun Valisi Osman Kaymak, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü nedeniyle savaş, hastalık ve ekonomik nedenlerle evinden uzakta olan göçmenleri makamında kabul etti. Kabulde göçmen çocukları ile oyun oynayan Vali Kaymak'ın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak ve Samsun Valisi Osman Kaymak göçmen çocukları Muhammet ve Fatma'nın oyuncak arabalarını kurup birbirlerine göndermelerine eşlik etti. Ziyarette Kaymak'ın Nijer uyruklu olduğu öğrenilen çocuklarla arasındaki diyaloglar devletin şefkat elinin yansıması olarak yorumlandı. Babalarının Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümünde doktora yaptığı öğrenilen 3 kardeşten 2'si olan Muhammet ve Fatma ise bu ziyaretten çok memnun kaldı.

Vali Kaymak burada yaptığı konuşmada, "Allah kimseyi yurdundan uzakta kalmaya mecbur etmesin. Ülkemizde misafir ettiğimiz göçmen kardeşlerimiz ziyaretime geldi. Sağ olsunlar. Bu bağlamda ülkemizde yaşayan tüm misafirlerimizin Dünya Göçmenler Günü'nü kutlarım" dedi.

Ziyaret sonunda orada bulunan göçmenlerden Hassan Massri kendi yaptığı boncuk işlemeli Türk bayrağı tablosunu Vali Kaymak'a takdim etti. - SAMSUN

Samsun, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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