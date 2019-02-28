Validen Bekçilere: Silahınız Namusunuzdur, Rastgele Yerde Kullanmayacaksınız

Kaynak: DHA

AFYONKARAHİSAR'da göreve başlayan 118 bekçi için düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Şimdi sizler hepiniz yetkilisiniz, silahlarınızı aldınız. Silahınız namusunuzdur, rastgele yerde kullanmayacaksınız" dedi.Afyonkarahisar'da görev yapacak 150 bekçiden 118'i, törenle görevlerine başladı. Polisevinde yapılan törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanısıra İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, emniyet mensupları ve yeni göreve başlayacak bekçiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende bekçilerin heyecanlı oldukları görüldü.'BURADAN SİZLERİ UYARIYORUM'Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, göreve yeni başlayacak bekçileri uyardı. Toplumda huzuru güvenlik güçlerinin sağladığını belirten Vali Tutulmaz, "Toplumda huzuru bazen güvenlik güçleri bozar. Bunu açık söyleyeyim. Köylerde, düğünlerde silah atılıyor biliyorsunuz. Şükür bayağı bir azalttık. Şimdi sizler hepiniz yetkilisiniz, silahlarınızı aldınız. İlk iş şimdi düğüne gidip silahı gösterme psikolojisinde olacaksınız. Bu bir bir daha iki. Bugüne kadar bu oldu. Sizin polis abiniz, uzman çavuş abiniz, jandarma astsubay abileriniz bunları yapmaya çalıştı. Bunlarla mücadele ettik. Sizler de sakın bu tür bir şey içerisine girmeyin. Hem mesleğinizi kaybedersiniz hem de o silahı bir daha cebinize hiçbir şekilde sokamazsınız. Bugün buradan sizleri uyarıyorum. Silahınız namusunuzdur, rastgele yerde kullanmayacaksınız. Bu tür bir şeyle benim karşıma geldiğiniz zaman kesinlikle cezanın en ağırının verileceğini ifade etmek istiyorum" dedi.'GAYRİMEŞRU İLİŞKİ İÇERİSİNDE OLMAYIN'Gayrimeşru ilişkiler içerisine girmemeleri konusunda bekçileri uyaran Vali Tutulmaz, şöyle dedi:"Bir diğer husus kız meselesi arkadaşlar. En fazla güvenlik güçlerinin başını ağrıtan şeylerden birisi de budur. Gayrimeşru ilişki içerisinde kesinlikle bir güvenlik görevlisi olamaz. Bekçiler hiç olmaz. Sokaklar size emanet. Gayrimeşru ilişkiler içerisinde olursanız ondan sonra başınız en fazla sizin ağrır. Önce devletin başı ağrır, devletin itibarı azalır insanların gözünde. Devletin saygınlığı düşmeye başlar. Bu konuda devletin itibarını sarsmaya hiçbirimizin hakkı yok. Bu konularda kesinlikle duyarlı olacağız." - Afyonkarahisar