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Validen çamaşır makinesi isteyen yaşlı kadının talebi yerine getirildi

Validen çamaşır makinesi isteyen yaşlı kadının talebi yerine getirildi Rize'de 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini karşılayan Vefa Destek Grubundan bir yaşlı kadın çamaşır makinesi isteyince Rize Valisi Kemal Çeber, yaşlı kadının isteğini yerine getirdi.

24.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:20
Validen çamaşır makinesi isteyen yaşlı kadının talebi yerine getirildi
RİZE - Rize 'de 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini karşılayan Vefa Destek Grubundan bir yaşlı kadın çamaşır makinesi isteyince Rize Valisi Kemal Çeber, yaşlı kadının isteğini yerine getirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmaları yayınlanan karar ile sınırlandırılmasının ardından evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan vatandaşlar 112, 155 ve 156 ihbar hatlarını arayarak neye ihtiyacı olduğunu dile getiriyor.
İhtiyaçları listeleyen 'Rize Vefa sosyal destek grubu', vatandaşların isteklerini evlerinin kapısına kadar getirerek bırakıyor. Rize merkeze bağlı Balsu mahallesinde ikamet eden Hidayet Koyuncu da kendisine isteklerini getiren ekipten çamaşır makinesi istedi. Koyuncu "Benim bir çamaşır makinesine ihtiyacım var. İskemleye oturarak elimle yıkıyorum çamaşırlarımı. Bir kovanın üzerine koyuyorum leğeni, onun içinde yavaş yavaş yıkıyorum. Yıkayamıyorum böbreklerim ayırıyor. Bana Vali Bey bir çamaşır makinesi alıp verse çok iyi olur" ifadelerini kullandı.
Vefa sosyal destek grubu mensuplarının bu sözleri Rize Valisi Kemal Çeber'e iletmesi üzerine Vali Çeber Koyuncu'nun talep ettiği çamaşır makinesini alarak kendi elleriyle getirip teslim etti. Teleferikle taşınan çamaşır makinesi yaşlı kadının evine kuruldu. Validen çamaşır makinesi isteyen yaşlı kadının talebi yerine getirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Rize, Genel

Haberin Videosu :

Validen çamaşır makinesi isteyen yaşlı kadının talebi yerine getirildi

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