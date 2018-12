Validen Engellilere Trafik Polisi ve Hız Uyarısı

04 Aralık 2018 Salı 11:08



04 Aralık 2018 Salı 11:08

HOLLANDA'da yaşayan gurbetçilerin kurduğu All For Life Foundation Derneği'nin gönderdiği 40 akülü araba Erzurum'daki engellilere dağıtıldı. 30 saat şarjı süren ve saatte 18 kilometre hız yapabilen arabaları engellilere teslim eden Vali Okay Memiş, 'hız' uyarısı yaptı.Merkeç Yakutiye ilçesindeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Okay Memiş, İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu katıldı. Görevliler, törenden önce engellilere akülü arabalarla ilgili kısa bilgiler verildi. Tekerlekli sandalyelerinden inerek akülü arabalarına binen engelliler büyük sevinç yaşadı. Vali Okay Memiş, Hollanda'dan gönderilen 40 akülü arabanın engellilerin yaşamını daha da kolaylaştıracağını söyledi. Konuşmalardan sonra engellilere araba anahtarlarını dağıtan Vali Okay Memiş, dernek yöneticilerinden bilgi aldı. Arabaların saatte 18 kilometre hız yaptığını öğrenen vali Memiş, engellileri "Trafik polisine dikkat" diye uyardı.Anahtar dağıtımı sırasında bazı engellilerin araçları kullanmada zorlandıklarını gören Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, eğitim için gönüllü olduklarını bildirdi. Tavlaşoğlu, "Bir çok engelli araba kullanımı konusunda yeni oldukları için eğitim almaları gerekiylor. Ulaşım Daire Başkanlığı olarak engelli kardeşlerimize eğitim vermek için gönüllüyüz. Ayrıca, akülü araçların çabuk biten şarjları için otobüs duraklarına gerekli düzenleme yapıldı. Engelli kardeşlerimiz otobüs duraklarında araçlarını şarj edebilir" dedi. Tekerlekli sandalyelerden kurtularak akülü arabalarına kavuşan engelliler teslim belgelerini imzaladıktan sonrra teker teker trafiğe çıktı. Trafik polislerinin de bulunduğu caddede araçlarıyla ilerleyen engellilere 'yavaş sürün" uyarısı geldi. - Erzurum