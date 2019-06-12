Validen gazetecileri kıskandıran hareket

Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, "Hep siz bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz, bu kez de biz çekelim" dedi ve eline aldığı fotoğraf makinesi ile gazetecilerin fotoğrafını çekti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy
ilçesinde Müjgan- Serkan
Karagöz Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, gazetecilerden fotoğraf makinesi alarak onların fotoğrafını çekti. Yıldırım, "Hep siz bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz, bu kez de biz çekelim" dedi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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