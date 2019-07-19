Haberler» Güncel» Haber

Validen halk günü

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 'Halk Günü' toplantılarını sürdürdü.

19.07.2019 19:54 Validen halk günü
Ordu Valisi Seddar Yavuz, 'Halk Günü' toplantılarını sürdürdü.

Meclis salonunda vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, 63 vatandaşın sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerini dinledi. Vali Seddar Yavuz, iletilen sorunların çözümü noktasında hem notlar aldı, hem de ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatı verdi.

Vali Yavuz, vatandaşlara hitaben "Malumlarınız olduğu üzere bu uygulamalar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları ile gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız özellikle vatandaşlarımızın dinlenmesini, sorunlarının çözümlenmesini çok önemsiyor. Biz de onun ildeki temsilcisi sıfatıyla sizin karşınızdayız. Elimizden gelen her ne varsa kıymetli çalışma arkadaşlarımızla beraber yapmaya çalışacağız. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ORDU
Kaynak: İHA
Ordu, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:00   Bakan Turan'dan AK Parti'ye ziyaret
20:59   Bahçecik mahallesinde asfalt çalışması yapıldı
20:59   Kaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyon
20:59   Hatay'da dinamitle balık avlayanlar kameraya yakalandı
20:57   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü' açıklaması
20:54   "Bu tablo karşısında devlet elinden geleni yapacak"
20:53   Çankırı'da yangın