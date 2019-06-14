14.06.2019 12:02
Haberler»Güncel » Haber

Validen öğrencilere boğulmalara karşı uyarı

Validen öğrencilere boğulmalara karşı uyarı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, karne dağıtım töreninde, çocukların dere, göl ve su kanallarında yüzmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, karne dağıtım töreninde, çocukların dere, göl ve su kanallarında yüzmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde kentte 50 bin 59 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.
Öğrencilerin yaz tatilini iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Bilgin, bugün öğrenciler kadar veliler ile öğretmenlerin de heyecanlı olduklarını ifade etti.
Türk milletinin çalışkan olmaya ihtiyacının olduğunu aktaran Bilgin, "Öğrencilerimizin tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini diliyorum. Öğretmenlerimizde dinlenerek yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlanacaklar. Yaz tatilinde köyünüze, dedelerinize giderek ellerini öpün." dedi.
Öğrencilere uyarılarda bulunan Bilgin, "Yaz dönemlerinde ve özellikle okulların tatil olması dolayısıyla boğulma vakalarında da artış yaşanmakta, çocuklarımız, dere, göl ve su kanallarında yüzmemeleri gerekiyor. Yüzmek isteyen öğrencilerimiz velilerinin kontrolünde denizin güvenliği olduğu yerde eğlenebilirler." diye konuştu.
Halk oyunları ekibi gösterisinin ardından Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, öğrencilere karnelerini dağıttı.
Kaynak: AA
Kırklareli, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:08 Selim Yağcı'dan babalar günü çağrısı
13:08 Suriye sınırındaki Kilis'te Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıldönümü kutlandı
13:08 Bitlis'te karne dağıtım töreni
13:08 GÜNCELLEME - Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu
13:08 ASKİ'den "şebeke suyu güvenli" açıklaması
13:08 Türk Telekom 5G Dünya Zirvesi'nde
13:08 Besni'de engelli, yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti
13:08 ANTALYA Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor
13:08 BOLU Otoyolda otomobili durduruldu, uyuşturucu haplarla yakalandı
13:08 MUŞ 'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çalacak
13:08 Şanlıurfa'da okul çıkışı bıçaklı kavga 1 yaralı
13:08 KAYSERİ Tramvayı durdurup, rayların üzerindeki güvercini kurtardı
13:07 Akşener: 'İstanbullunun iradesi gasbedildi, sivil darbe sonucu seçim yenileniyor'
13:07 Sınır birliklerine komando sevkiyatı