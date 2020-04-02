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Validen 'Rize seyahatinizi erteleyin' çağrısı

Validen 'Rize seyahatinizi erteleyin' çağrısıRİZE Valisi Kemal Çeber, büyükşehirlerde yaşayan Rizelilere seslenerek, "Rize seyahatinizi lütfen biraz erteleyin" çağrısında bulundu.

02.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:47
Validen ' Rize seyahatinizi erteleyin' çağrısı
RİZE Valisi Kemal Çeber, büyükşehirlerde yaşayan Rizelilere seslenerek, "Rize seyahatinizi lütfen biraz erteleyin" çağrısında bulundu.
Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada yaklaşan çay hasat sezonu nedeniyle çaylık alanlarda gübreleme çalışması için büyükşehirlerden gelmeye çalışanlara seslendi. Vali Çeber, "Özellikle Rize dışında yaşayan hemşerilerimiz den bir istirhamım var. Biliyorum hepiniz mübarek toprakları çok seviyorsunuz. Ama bu yıl Rize seyahatinizi lütfen biraz erteleyin. Çay sektöründeki bileşenler ve diğer yetkililer açıkladı ki gübreleme faaliyeti ikinci sürgün öncesi yapılması mümkün. Dolayısıyla herkesin evinde ve bulunduğu yerde kalmasının ana prensip olduğundan hareketle eğer seyahate çıkacaksınız çok zorlu bir seyahat olacağını hatırlatalım. Her yerde kontrollerden geçirileceğinizi ve eğer ki Rize'ye ulaşırsanız burada da 14 gün evinizde karantinada kalma zorunluluğunuz olduğunu bilmenizi rica eder ve bulunduğunuz yerde kalmanızı Rize'mizin sağlığı için istirham ederim" dedi.
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Validen ’Rize seyahatinizi erteleyin’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Rize, Çay, Güncel

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Validen 'Rize seyahatinizi erteleyin' çağrısı
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