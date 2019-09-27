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Valiler Edremit'e hayran kaldı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kente gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, iş adamı ve bürokratlarla kahvaltıda bir araya geldi.

27.09.2019 14:02Valiler Edremit'e hayran kaldı
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kente gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, iş adamı ve bürokratlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Say, 10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı için il dışından gelen valiler, iş adamı ve bürokratları kahvaltıda ağırladı. Seyirtepe Cafe Restaurantta misafirlerini karşılayan Başkan İsmail Say, ilk olarak Edremit Kalesi'ni (Kız Kalesi) gezdirdi.

Geçmişte Van Valiliği görevi yürüten Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, beraberinde getirdiği iş adamlarına burada Van ve Edremit ile ilgili bilgiler verdi.

Akabinde toplu fotoğraflarının çektirilmesiyle kahvaltıya geçildi. Sohbet ortamında yapılan kahvaltıda misafirlere bilgiler veren Başkan Say, kahvaltı sonrası Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'na Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Edremit'in simgesi olan Zerrinkadeh Çiçeği'nin bulunduğu tablolar hediye ettiler. - VAN

İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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