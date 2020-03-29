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Valiler ve belediye başkanlarından "evde kal" çağrısı

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da valiler ile belediye başkanları, çektikleri videolar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "evde kal" çağrısı yaptı.

29.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:16
Valiler ve belediye başkanlarından
Konya , Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman 'da valiler ile belediye başkanları, çektikleri videolar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "evde kal" çağrısı yaptı.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, çektiği videoda, "Bizim için çok değerlisiniz evde hayat, sağlık ve huzur var. Bunun için lütfen evde kal Türkiye." dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da videosunda, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da evde kal kampanyasını gönülden destekliyorum. Sağlıklı ve mutlu yarınlar için evde kal Türkiye, evde kal Konya diyorum." sözlerini paylaştı.
Öte yandan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da "evde kal" çağrısına destek veren isimler oldu.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise çektiği videoda, insan hayatının çok çok önemli olduğunu belirtti
Afyonkarahisar halkı olarak en az hasarla salgın olayını atlatmayı istediklerini ifade eden Zeybek, "Evde kal, sağlıkla kal sloganımıza riayet etmeye gayret edelim. Sağlıklı günler diliyorum. İnşallah, bunun üstesinden geleceğiz. Çünkü güçlü bir Türkiye'ye sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.
- Aksaray
Aksaray Valisi Ali Mantı da videosunda, "Mutlu ve müreffeh geleceğimiz, ülkemiz, Aksaray'ımız ve sevdiklerimiz için evde kal Türkiye." ifadesini kullandı.
Karaman
Karaman Valisi Fahri Meral de videosunda, tüm uyarılar ve alınan tedbirlerin kentin bu salgından korunması için olduğunu bildirdi. Meral, "Sevdiklerimiz için kendimiz ve ülkemiz için lütfen evde kal Türkiye." sözlerini paylaştı.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ise çektiği videoda, "Değerli hemşehrilerim. Bizler sizler için sokakta çalışıyoruz. Sizler de başta kendiniz olmak üzere sağlığınız, aileniz, sevdikleriniz ve milletimiz için evde kalın, sağlıkla kalın." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Karaman, Aksaray, Afyon, Konya, Güncel

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