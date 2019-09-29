Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır

Gündeme ilişkin açılmalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığını İstanbul'da yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığını söyledi. İmamoğlu valiliğin 'toplantıya çağrıldı' açıklamasından sonra valiliği aradığını ve açıklamanın gerçeği yansıtmadığını dile getirdiğini söyledi. İmamoğlu "konu ile ilgili sessizliğim devlet terbiyem ve sürece olan saygımdan dolayıdır" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasında şunları söyledi:

Buradan bazı gazeteciler sesleniyorum. Valiliğin açıklamasından sonra çıkıp özür diyenlerin özürlerini kabul etmiyorum.Burada konunun tarafı var, açar sorarsınız. Bu gazetecilerin açıklamalarını zavallı açıklamalar olarak buluyorum, üzülüyorum. Kendinize bazı bakanların açıklamalarını referans alıp yazdıktan sonra söylenen sözlerin bir önemi yok.

"BENİM İÇİN ÖNCELİKLİ MESELE DEPREMDİR"

Buradan devlet yetkilerine de seslemek istiyorum. Seçim bitti, geride kaldı. Onları artık bir tarafa bırakalım. benim için deprem bu şehrin en önemlisi meselesidir. Benim için öncelikli mesele depremdir. Gelin enerjimizi buna yöneltelim. Birlikte çözüm üretelim.

NE OLDU?

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilmediğine dair iddiaları yalanlamıştı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İlimizde dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal Yerleşkesi'nde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirilmiş ve davet edilmiştir. Sosyal medyada İBB Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."



