Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Valiliğin temin ettiği maskeler ilçelerde dağıtıldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını riskini önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, temin edilen maskeler ilçelerde dağıtıldı.

10.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:42
Valiliğin temin ettiği maskeler ilçelerde dağıtıldı
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını riskini önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, temin edilen maskeler ilçelerde dağıtıldı.

Şehir giriş çıkışlarında kurulan kontrol noktaları ve il merkezindeki denetlemelerinin ardından bugün de Siverek ve Hilvan 'a giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vatandaşların başta maske olmak üzere hijyen tedbirlerini almaları konusunda hassasiyet göstermelerini isteyerek kaymakam ve belediye başkanları ile bir araya geldi. Her iki ilçede uygulanan tedbir kararlarını değerlendiren Erin, vatandaşların tedbir kararlarına uyması için bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Tüm vatandaşların maske ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını belirten Erin, Şanlıurfa Valiliği tarafından temin edilen maske ve eldivenlerin dağıtımına da başlandığını ifade etti. Siverek ve Hilvan'da kaymakamlık ve belediyelere 5 bin adet maskeden oluşan ilk kolilerin teslimini gerçekleştiren Vali Erin, her iki ilçede korunma tedbirlerini alarak esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Maskelerden esnafa da dağıtan Vali Erin, sosyal mesafe kurallarına uyulması, gıda ile temasta bulunanların koruyucu maske ve eldiven kullanmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade ederek, uyarılarda bulundu.

Hijyen, eldiven ve maske kullanımı ile sosyal mesafe kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılması için ilgili birimlere talimat verildiğini hatırlatan Vali Erin, virüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesi için alınan tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Hilvan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Haberler ›› Güncel ››Valiliğin temin ettiği maskeler ilçelerde dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:32: Ordu'da sade kutlama - Haber 13:31: AYDIN İyileşen 14 hasta alkışlarla uğurlandı - Haber 13:30: Kenya'yı çöl çekirgeleri tehdit ediyor - Haber 13:30: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı - Haber 13:30: Hastaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haber 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler