Haberler » Güncel » Haber

Valilik açıkladı; istanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı (1)

İSTANBUL'da birçok ilçede kaçak yapıların yıkımına başladıİstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.

18.09.2019 11:35Valilik açıkladı; istanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı (1)
İSTANBUL'da birçok ilçede kaçak yapıların yıkımına başladı

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan  açıklamada, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır" denildi.

Valiliğin açıklamasının ardından Beykoz ve Arnavutköy'de kaçak yapılar yıkılmaya başladı. Gergin geçen yıkım havadan da görüntülendi.


- İstanbul

Arnavutköy, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:43 Tarladan sofraya uzanan bulgurun serüveni
11:43 Karayazı'da kaymakam tabakcıoğlu başkan vekili oldu - (açıklamadan görüntüler)
11:43 (Özel) Tarihi antik kent Mesotimolos'u tanıtmak için klip çektiler
11:43 Hatay'da zırhlı araç ve komando sevkiyatı
11:42 Abdulhamit Gül: "Terör demokrasinin, özgürlüklerin ve hukuk devletinin en başlıca düşmanıdır" -...
11:42 "Urartu aristokratları"nın yaşadığı yapılar ayağa kaldırıldı
11:42 İnternetten sattıkları tüfekleri, 'otomotiv parçası' olarak, kargolamışlar