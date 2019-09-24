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Valilik açıkladı: "İstanbul'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi"

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.

24.09.2019 12:34Valilik açıkladı:
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.

Tekirdağ Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde, derinliği 5.36 olan bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi. - TEKİRDAĞ

İstanbul, Tekirdağ, Silivri, Güncel

Kaynak: İHA

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