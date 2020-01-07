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Valilik: (Beyazıt'taki öğrenci eylemine müdahale) Bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma...

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Üniversitesindeki öğrenci eylemine müdahalede 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı açıklandı.

07.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:26 Valilik: (Beyazıt'taki öğrenci eylemine müdahale) Bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma...
İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Üniversitesindeki öğrenci eylemine müdahalede 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı açıklandı.

İstanbul Üniversitesi'nde yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı tepki gösteren öğrenciler eylem yapmış ve polis müdahale etmişti. İstanbul Valiliği eyleme müdahale eden polislerden birinin hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığını açıkladı Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak 2020 tarihinde toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştur. Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edilmiştir. Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır."


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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