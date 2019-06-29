29.06.2019 16:59
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VALİLİK: HEYBELİADA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

VALİLİK: HEYBELİADA

İstanbul DHA İstanbul Valiliği, Heybeliada'da çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaparak, "Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16: 30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

İstanbul DHA
İstanbul Valiliği, Heybeliada 'da çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaparak, "Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16: 30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 15: 00'de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16: 30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır."


Kaynak: DHA
İstanbul , Heybeliada , Güncel

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