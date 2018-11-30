Valilik İnşaatından Düşen 2 İşçi Yaralandı

30 Kasım 2018 Cuma 17:47



30 Kasım 2018 Cuma 17:47

ADIYAMAN'da, yapımı devam eden yeni valilik binası inşaatında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen 2 işçi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden Valilik binası inşaatında sıva yaptığı belirlenen 2 işçi, birinci katta kurulu iskeleden dengelerini kaybederek yere düştü. Diğer çalışanların fark etmesinin ardından 2 işçi çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne saldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Adıyaman