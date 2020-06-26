Valilik önündeki cadde tek yönlü trafiğe açıldı

Diyarbakır'da güvenlik amacıyla araç trafiğine kapalı olan Valilik önündeki cadde, vatandaşların talepleri doğrultusunda tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.

26.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:35
Diyarbakır'da güvenlik amacıyla araç trafiğine kapalı olan Valilik önündeki cadde, vatandaşların talepleri doğrultusunda tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.
PKK'lı teröristlerin 5 yıl önce şehir merkezine taşıdığı saldırılara karşı, Diyarbakır Valiliği güzergahındaki bazı yollara güvenlik amacıyla bariyerler konulmuştu.
Vatandaşların taleplerini değerlendiren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yaşar Kemal Caddesi'ndeki bariyerlerin kaldırılarak trafiğin tek yönlü olarak açılması talimatını verdi.
Bariyerlerin kaldırılmasının ardından tek yönlü olarak araçların geçişine açılan cadde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik araçları tarafından yıkandı.
"Çok memnun olduk, teşekkür ederiz"
Vatandaşlardan Davut İdiz, yaptığı açıklamada, caddenin trafiğe açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Uzun süredir böyle bir taleplerinin olduğunu belirten İdiz, şöyle konuştu:
"Halkta uzun süredir böyle bir beklenti vardı. Trafik konusunda rahatlama sağlayacaktır. Umarım bu tür durumlar şehrin tüm noktalarında gerçekleşir. Uzun süredir burası kapalıydı, bizler de sosyal medya ve basın aracılığıyla açılması yönünde talebimizi dile getiriyorduk. Açılmasından dolayı çok memnun olduk, teşekkür ederiz." Valilik önündeki cadde tek yönlü trafiğe açıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, PKK, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
2019’da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Ekonomi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Dünyada ilk defa Diyarbakır’da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti Güncel
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Sağlık
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Karaman’da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı’ndan sonra 500’e ulaştı Güncel
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7’nin üzerinde deprem olabilir Güncel
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ’den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir Dünya
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Haberler››Güncel››Valilik önündeki cadde tek yönlü trafiğe açıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:00: (Havadan Görüntüler)TÜRKİYE'NİN İLK ARABALI KONSERİ YENİKAPI'DA GERÇEKLEŞTİ - Haber 21:59: Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı (4) - Haber 21:58: Son Dakika | Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor - Haber 21:58: Vali Kaldırım, raylara inecek milli tren setlerini inceledi - Haber 21:57: Kuşadası'nda yüzmek için denize giren kişi boğuldu - Haber 21:50: Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir - Haber 21:26: Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi - Magazin 21:24: Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor - Magazin 21:04: Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı - Haber 19:56: Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Haberler