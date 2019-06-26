26.06.2019 18:14
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Valilik önündeki şüpheli çanta paniğe neden oldu

Valilik önündeki şüpheli çanta paniğe neden oldu

Adıyaman Valiliği ön kısmına bırakılan çanta paniğe neden oldu.

Adıyaman Valiliği ön kısmına bırakılan çanta paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği ön kısmında bulunan bir reklam levhası önündeki çantayı fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından çanta içerisinde 4-5 kilogramlık kurtlanmış bulgur ile bir adet kupa bardağının olduğunu fark etti. Çöp olarak atıldığı tahmin edilen kurtlanmış bulgur ve kupa bardağı yapılan incelemelerin ardından çöpe atıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı , Polis , Adıyaman , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:06 Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
20:06 Şanlıurfa'da aileler arasındaki kavga kamerada
20:05 14 yaşındaki kızlara alkol ve uyuşturucu hap içirip cinsel istismara tutuklama
20:05 Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa 10 yıl hapis
20:04 Ayşe Öğretmen beraat etti
20:02 18 dönümlük buğday tarlası tamamen yandı
19:48 Cep telefonu hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı