Valilik: "Otel Yangınında 20 Kişi Dumandan Etkilendi"

Hatay
Valiliği, Erzin
ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde çıkan yangında 20 kişinin dumandan etkilendiğini bildirdi.
Valilik, yaptığı açıklamada, termal otelin kazan dairesinde henüz belirleyemeyen bir sebeple yangın çıktığını, yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. Valilik, "Otelde kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tahliye edilmiş olup, içeride kalan vatandaşlarımızın olup olmadığıyla ilgili çalışmalar devam etmekte. Dumandan etkilenen 20 vatandaşımız 112 acil sağlık birimleri tarafından hastanelere sevk edildi" dedi. - HATAY
Erzin,Hatay
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:15