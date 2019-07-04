04.07.2019 12:23
Haberler» Yaşam» Haber

Valilik personeline eğitim verildi

Valilik personeline eğitim verildi

Bilecik Valiliği çalışanlarına Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından afet bilinci eğitimi verildi.

Bilecik Valiliği çalışanlarına Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından afet bilinci eğitimi verildi.

Yapılan eğitimde afet öncesi, afet sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğal afetlerde doğru davranış biçimleri, yangın ve sivil savunma konularında teorik bilgilendirme yapıldı. Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan eğitim hakkında yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüz personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeli ve valilik personeline afet bilinci ve yangın eğitimi verildi. Eğitimde personelin olası afet ve acil durumlarda hareket tarzlarının belirlenerek imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla teorik eğitim verilmiş olup; eğitim sonrası yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatları yapıldı" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, AFAD, Yaşam

Son Dakika Haberleri
12:57   Kilis'te kiralık ev sorunu
12:52   Havacılar, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda 2 bin koliye ulaştı
12:46   Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin tarih gezisi
12:45   Minik eller çömlek yaptı
12:45   Bu meslek Türkiye'de sayılı: Şemsiye tamirciliği
12:40   Kars'ta trafik denetimleri sürüyor
12:39   Tunceli'de "leopar" görüntülendi!