Valilik, sokak hayvanları için ekip kurdu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yayınladığı genelgeden sonra Niğde Valiliği, sokak hayvanları için gerekli tedbirleri aldı.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in talimatıyla Niğde İl Özel İdaresi tarafından sokak köpekleri için besleme ekibi kuruldu. Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit ederek mama, yem, yiyecek ve su bıraktı.

Kaynak: DHA