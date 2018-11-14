Valilik'ten Drone Açıklaması

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44

Hakkari Valiliği, sivil insansız hava araçları (İHA) veya drone ile görüntü ve fotoğraf çekilmesinin yasak olduğunu duyurdu.Valilik tarafından yapılan açıklamada, Hakkari hava sahası içerisinde sivil insansız hava araçları (İHA) veya drone ve motorlu çok hafif hava araçlarının askeri güvenlik bölgeleri ve milli güvenlik bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz uçuş yapmasının, fotoğraf çekilmesinin ve video kaydı yapılmasının yasak olduğu belirtildi.Açıklamanın devamında, "Askeri ve sivil hava alanlarında uçuşların tehlikeye düşürülmesinin engellenmesi; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11. ve 66. maddeleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337. maddelerine, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun 'Yasaklar' başlıklı 93. maddesine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri kanunun 21. maddesine, 5326 sayılık Kabahatler kanunun 32. maddesine, 09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğinin 14. maddesine, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 22.02.2016 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri talimatına (SHT-İHA), Sivil Havacılık Müdürlüğünün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans talimatı hükümleri doğrultusunda; ilimizin terörle mücadele açısından taşıdığı hassasiyet gereği Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya Drone) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf çekilmesinin ve video kaydı yapılmasının uygun olmadığı, sivil uçuşların yanı sıra il sınırları içerisinde alçak irtifada uçuş yapan çok sayıda helikopter trafiğinin bulunduğu, kuralların ihlali halinde ve bu araçların radarda da görülmeme ihtimali karşısında telafisi olmayan durumların vuku bulabileceği değerlendirildiğinden; Hakkari il sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya Drone) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının uçuşunun izinsiz olarak yapılmaması; Bu bağlamda Her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya Drone) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların kolluk birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve mezkur mevzuat çerçevesinde ilgili kişiler hakkında idari işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ