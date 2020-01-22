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Valilik'ten yoğun kar uyarısı

Karabük Valiliği, kentin genelinde yarından itibaren 2 gün boyunca yoğun kar yağışı altına gireceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

22.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:38Valilik'ten yoğun kar uyarısı
Valiliği, kentin genelinde yarından itibaren 2 gün boyunca yoğun kar yağışı altına gireceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteorolojinin 23 Ocak Perşembe gününden itibaren yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine altına gireceği tahmin edildiği belirterek, " Perşembe ve Cuma günleri bölge genelinde yağışlar yoğun kar şeklinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Karabük, Zonguldak ve Bartın illerimiz için sarı uyarıda bulunarak yer yer kar kalınlığının 10 ile 20 cm arasında beklendiğini duyurdu. Bu açıdan vatandaşlarımızın ve özellikle trafikteki sürücülerimizin olası buzlanmalara ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte" denildi. - KARABÜK

Karabük Valiliği, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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