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Valilik ve iş dünyasından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve iş insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.

01.04.2020 23:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:26
Mersin Valisi Ali İhsan Su ve iş insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek sürüyor.
Bu kapsamda Vali Su öncülüğünde bazı oda başkanları, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kampanyaya destek olmak amacıyla Mersin Valiliğinde bir araya geldi.
Su, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19'la ilgili kentte alınan tedbirlerin devam ettiğini söyledi.
Vefa Sosyal Destek Grubu'yla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını anımsatan Su, bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti.
Bugünlerin birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma günleri olduğunu vurgulayan Su, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı ilimizde sürdürüyoruz. Alınan tedbirler nedeniyle mağdur olabilecek vatandaşlarımıza ilave destek sağlamak amacıyla böyle bir kampanya başlatıldı. Başta Vali olarak ben, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız birer maaş bağış ile bu kampanyaya katkı sunuyoruz." diye konuştu.
Oda başkanları, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de kampanyaya destek vereceklerini bildirdi.
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Valilik ve iş dünyasından ’Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Güncel

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Valilik ve iş dünyasından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
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