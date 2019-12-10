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Valilikte Bir Hayırsever Protokolü Daha

Vali Şehmus Günaydın, Talas ilçesinde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının yapımını üstelenen hayırseverler Mehmet Fatih Akçakaya ve Nurullah Sefa Akçakaya ile protokol imzaladı.

10.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:39Valilikte Bir Hayırsever Protokolü Daha
Vali Şehmus Günaydın, ilçesinde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının yapımını üstelenen hayırseverler Mehmet Fatih ve Nurullah Sefa Akçakaya ile protokol imzaladı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Günaydın'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile hayırseverler Mehmet Fatih Akçakaya ve Nurullah Sefa Akçakaya katıldı. Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırseverlik konusunda örnek bir il olduğunu söyleyerek, kentteki tüm hayırseverlere yaptıkları katkılar için teşekkür etti. Hayırsever Mehmet Fatih Akçakaya ve Nurullah Sefa Akçakaya'nın ailelerinden aldıkları bu hayırseverlik özelliklerini devam ettirdiklerini vurgulayan Vali Günaydın, "Hayırseverlerimiz birçok alanda şehrimize önemli katkılar sağlıyorlar. Biz hayırseverlerimizle gurur duyuyoruz." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmada, hayırseverlerin kendilerine ve ailelerine yakışanı yaptıklarını söyleyerek, belediyeler olarak üzerlerine düşen ne olursa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, Talas Belediyesine ait arsanın üzerine yapılacak olan Hasibe-Durmuş Akçakaya Aile Sağlığı Merkezinin yapımına ilişkin protokol, Vali Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve hayırseverlerimiz Mehmet Fatih Akçakaya ve Nurullah Sefa Akçakaya tarafından imzalandı. - KAYSERİ

Mehmet Fatih, Akçakaya, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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