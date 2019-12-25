Haberler » Güncel » VALİLİKTE 'FAYTON' GÖRÜŞMESİ - Haber

VALİLİKTE "FAYTON" GÖRÜŞMESİ

Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL Valiliği'nde "Fayton" toplantısı gerçekleştirildi.

25.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:49 VALİLİKTE

Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL Valiliği'nde "Fayton" toplantısı gerçekleştirildi. 

Büyükada'da Ruamlı atların itlaf edilmesinin ardından, 'da yaşanan fayton sorunuyla alakalı İstanbul Valiliği'nde toplantı düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ile Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nden bürokratların katıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Valilikten çıkan konvoy

-Detaylar

 



Adalar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:14   Batman valiliği, ahmet için yardım komisyonu kurdu - Haber
20:13   Kars bilal erdoğan 21'inci yüzyıl türkiye'si sizlerin eseri olacak - Haber
20:12   Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi - Haber
20:12   Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı - Haber
20:07   AK Parti'li Yazıcı'dan sözde Emeni soykırım yasasını kabul eden ABD Senatosu'na tepki - Haber
18:46   Putin, 5 generali görevden aldı - Haber
18:44   Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
18:09   350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
25.12.2019 20:19:17