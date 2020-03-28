VALİLİKTEKİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ TOPLANTISI SONA ERDİ

İSTANBUL Valiliği'nde yapılan Koronavirüs önlemleri toplantısı sona erdi.

Koronavirüs başlıklı toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlık etti. Toplantıya Vali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve diğer yetkililer de katıldı. Basına kapalı olarak saat 09.00'da başlayan toplantı 2 saat sürdü. Toplantının ardından Vali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nu uğurladı. Yerlikaya ve İmamoğlu kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Yerlikaya ve İmamoğlu'nun maske taktığı görüldü. Toplantının ardından pandemi kurulu toplantısına geçildi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Yerlikaya ve İmamoğlu'nun çıkışı

-El sallamaları

-Detaylar

Kaynak: DHA