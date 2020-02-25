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Valilikten av sezonu açıklaması

Adıyaman Valiliği, av sezonunun Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacağını belirtti.

25.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:00Valilikten av sezonu açıklaması
Valiliği, av sezonunun Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacağını belirtti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, avın kapanış tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığından, avın açılacağı ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık
faaliyetlerinin yasak olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve
erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının
yavru ve yumurtalarının toplamaması konusunda tüm vatandaşların duyarlı
davranmaları büyük önem arz etmektedir. Doğa, içinde yaşayan canlılarla güzeldir." ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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