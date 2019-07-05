Valilikten camide çocukların oyun oynadığı görüntülerle ilgili açıklama

Gaziantep Valiliği'nce, Yasin Kaplan Camisi'nde çocukların oyun oynadığı görüntülerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yasin Kaplan Camisi'nde çocukların oyun oynadığı görüntülerle ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.

İncelemede, konunun yaz Kur'an kurslarına katılan çocukların ders arasındaki oyunlarından ibaret olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada görüntüleri kullanarak yabancılar üzerinden halkı kin ve nefrete sevk edecek algılar oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Çocukların masumca davranışlarını bile şehrimizi karıştırmak için kullanan hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: AA