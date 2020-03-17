Valilikten Covid-19 açıklaması
Tekirdağ Valiliği, Covid-19 (korona virüsü) salgınıyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.
17.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:25
Tekirdağ Valiliği, Covid-19 (korona virüsü) salgınıyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri hususunda kamuoyuna duyuruda bulundu.
Çin'de ortaya çıkan Covid-19 (korona virüsü) salgınıyla ilgili olarak ülkede başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla gereken önlemler alınıyor.
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Virüsün bulaşmaması ve ilimizde salgın haline gelmemesi için tüm tedbirler titizlikle alınmakta, çalışmalar en yoğun şekilde yürütülmektedir. Konu ile ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan Covid-19 (yeni korona virüsü) vakası ile ilgili asılsız iddialar ve görsellerin zaman zaman paylaşıldığı görülmektedir. Yazılı ve görsel medya, basın mensuplarımız ve halkımızın T.C. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, resmi makamlarımızın yapmış oldukları paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ
Çin'de ortaya çıkan Covid-19 (korona virüsü) salgınıyla ilgili olarak ülkede başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla gereken önlemler alınıyor.
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Virüsün bulaşmaması ve ilimizde salgın haline gelmemesi için tüm tedbirler titizlikle alınmakta, çalışmalar en yoğun şekilde yürütülmektedir. Konu ile ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan Covid-19 (yeni korona virüsü) vakası ile ilgili asılsız iddialar ve görsellerin zaman zaman paylaşıldığı görülmektedir. Yazılı ve görsel medya, basın mensuplarımız ve halkımızın T.C. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, resmi makamlarımızın yapmış oldukları paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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