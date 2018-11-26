Valilikten Düşen Helikopterle İlgili Açıklama

İstanbul Sancaktepe
'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter, bir binanın çatısına çarpıp düştü. Yerleşim alanına düşen helikopterdeki 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
İstanbul Valiliği'nden Sancaktepe'de düşen helikopterle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Sancaktepe ilçemiz Sarıgazi
Mahallesi Fırtına Sokak'ta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür. Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var. Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
(İHA)
İstanbul,Sancaktepe
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:21