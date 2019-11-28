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Valilikten fırtına uyarısı

Karabük Valiliği, Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı.

28.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:14Valilikten fırtına uyarısı
Karabük Valiliği, Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, "Marmara Denizi'nde batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün (Cuma) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi. - KARABÜK

Karabük Valiliği, Batı Karadeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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