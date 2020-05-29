VALİLİKTEN İSTANBUL FETHİ KUTLAMASI

İstanbul Valiliği'nce düzenlenen programla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:37
İstanbul Valiliği'nce düzenlenen programla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, kılıç kalkan gösterisi ile sanatçı Arslanbek Sultanbekov ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserleriyle devam etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı konuşmada, Bir çağ açıp, yeni bir çağ başlattığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz bu kutlu günde Sultan Fatih'i, müjdelenen askerlerini şükran ve dualarla anıyoruz. Bu görkemli şehir, adeta bir sevgili gibi asırlar boyunca yolumuzu gözlemiş. 'Onu fetheden komutan ne güzel komutan, O ordu, ne güzel ordudur...' Efendimizin müjdesine nail olmak için Eyüp Sultan Hazretleri 857'de buralara gelmiş. Battal Gazi, Sultan Alparslan, Yıldırım Bayezıt? ve daha nice ulu hakanlar at binmiş, kılıç kuşanmış. İstanbul, bizim için peygamber sözüdür.Osman Gazi'nin vasiyeti, Akşemsettin'in duasıdır. Sultan Mehmet, işte böyle bir hasretin mirasçısıdır, bin yıllık umutlarımızın fatihidir. Kutlu müjdeye 1453'te vasıl olduk. Taze bir bahar sabahında birbirimize kavuştuk. Vuslatımız ebedi olsun, daim olsun inşallah. Aziz İstanbullular, Kutlu Fetih; genç bir hırsın, tutkulu bir şöhretin, nam peşinde koşan birinin değil; peygamber müjdesinin, ilay-ı kelimetullah misyonunun, büyük bir dehanın eseridir. dedi. VALİLİKTEN İSTANBUL FETHİ KUTLAMASI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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