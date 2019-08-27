Haberler» Güncel» Haber

Valilikten "kayıp suudi kadın" açıklaması

İSTANBUL Valiliği, bazı yabancı basın yayın kuruluşları tarafından yapılan "Türkiye'de Suudi bir kadın turist kayboldu" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

27.08.2019 09:48 Valilikten
İSTANBUL Valiliği, bazı yabancı basın yayın kuruluşları tarafından yapılan " Türkiye'de Suudi bir kadın turist kayboldu" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne 15 Ağustos'ta müracaat eden Suudi Arabistan uyruklu A.M.A., eşi ve 3 çocuğuyla birlikte turist olarak geldikleri İstanbul'da, eşinin 14 Ağustos'ta kaybolduğu ihbarında bulunmuştur. İl emniyet müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde;
1- Kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A isimli kadının, ailesiyle birlikte kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı,
2- 26.08.2019 tarihinde kendisine ulaşılarak, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verildiği,
3- Ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde "Bilgi Sahibi" sıfatıyla alınan ifadesinde; ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığı, kimseden şikayetçi olmadığı ve konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır"



- İstanbul

İstanbul, Türkiye, turist, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:30   Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı
11:30   Giresun'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
11:29   Ukrayna'da ab'ye kaçak girmeye çalışan beş türk daha yakalandı
11:29   Yalova'da ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılıyor
11:29   Zeytinburnu'nda sahte kimlikle 78 bin lira kredi çeken şüpheli yakalandı
11:28   Konyaaltı Belediyesi'nden 'Kubat' konseri
11:28   Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanıyor, yerini zincir marketler alıyor