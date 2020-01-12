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VALİLİKTEN KİLYOS'TAKİ DENİZ KAZASI AÇIKLAMASI

İstanbul DHA İstanbul Valiliği Kilyos açıklarında dün meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kazanın ardından kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

12.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:10VALİLİKTEN KİLYOS'TAKİ DENİZ KAZASI AÇIKLAMASI

DHA

İstanbul Valiliği Kilyos açıklarında dün meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kazanın ardından kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "10 Ocak'ta Kilyos açıklarında meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarında bugün 08.00'den itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icraedilmiştir. Gün boyu yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaya devam edilmektedir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 bot ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir." denildi.



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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