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Valilikten Korona virüse tedbirleri kapsamında yeni düzenleme

Bilecik Valiliği Korona virüse Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni düzenleme yaparak, 1. OSB noktasındaki kontrol, sabah 07.00-09.00 ile akşam 17.00-19.30 saatleri arasında Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağına alındı.

16.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:21
Valilikten Korona virüse tedbirleri kapsamında yeni düzenleme
Bilecik Valiliği Korona virüse Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni düzenleme yaparak, 1. OSB noktasındaki kontrol, sabah 07.00-09.00 ile akşam 17.00-19.30 saatleri arasında Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağına alındı.

Cumhurbaşkanlığının talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığının genelgeleri ve valiliğin emirleri dahilinde Bilecik genelinde yoğun önlemler alınıyor. Bilecik İl Emniyet ile Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri, kent girişlerinde araçları tek tek durdurarak vatandaşların ateşlerini ölçtü, sürücü ve yolculara gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyarılarda yapılıyor. Bu kapsamda sabah ve öğleden sonra noktalarda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar dakikalarca kuyrukta bekliyordu. Bu yoğunluğu önlemek için Bilecik Valiliği yeni düzenleme geldi.

"Kontrol Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağına alınmıştır"

Konu hakkında Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Korona virüs Covid-19 salgınının ilimizde yayılmasını önlemek üzere denetimlerimiz artacak olup, amacımız ilimizde hareketliliği azaltmak, çok zorunlu olmadıkça evden çıkılmasını caydırmak, ilimiz içerisinde veya dışarıdan gelip bulaşı olmuş veya temaslı, enfekte olanları tespit edip izole ederek derhal tedavilerini sağlamaktır. Bu durumun özellikle çalışan vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olabildiği görülmektedir. Bu nedenle 1. OSB noktasındaki kontrol, sabah 07.00-09.00 ile akşam 17.00-19.30 saatleri arasında Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağına alınmıştır. Kontroller, belirtilen saatler dışında OSB kavşağında ve diğer noktalarda devam edecektir.Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını güvence altına alabilmek için gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım. Aldığımız bu tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği içindir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Sabah, OSB, Güncel
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