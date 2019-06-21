21.06.2019 18:02
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Valilikten mülteci açıklaması

Valilikten mülteci açıklaması

Kırklareli Valiliği, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nden Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevki yapılan tüm mültecilerin ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

Kırklareli Valiliği, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nden Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevki yapılan tüm mültecilerin ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nden Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatıyla ülkemizde yer alan Geri Gönderme Merkezleri arasında kapasite ve güvenlik bakımından en üst seviyede olan ve aynı zamanda modern ve standartlara en uygun yer olması sebebiyle, İlimizde bulunan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevki yapılan tüm mülteciler ülkelerine gönderilmiştir" denildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Pehlivanköy , Iğdır , Kırklareli , Güncel

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