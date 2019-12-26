Haberler » Güncel » Valilikten okulda zehirlenme açıklaması - Haber

Valilikten okulda zehirlenme açıklaması

Bursa Valiliği, bir okulda 78 çocuğun kokudan zehirlenmesinin sebebinin araştırıldığını açıkladı.

26.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:40 Valilikten okulda zehirlenme açıklaması
Valiliği, bir okulda 78 çocuğun kokudan zehirlenmesinin sebebinin araştırıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Nilüfer 19 Mayıs Mahallesi Meral Muammer Ağım Ortaokulundan Dörtçelik Çocuk Hastanesine öksürme ve bulantı şikayetiyle 6 çocuğun intikal ettirildiği haberi üzerine olayın meydana geldiği yere emniyet birimleri intikal etmiştir. İsmi geçen okul bahçesinde nereden geldiği belli olmayan bir sebepten ötürü çocukların fenalaştığı anlaşılmıştır. Şu ana kadar ilimizde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesine 17, Dörtcelik Hastanesine 32, Şehir Hastanesine 19, Şevket Yılmaz Hastanesine 8, Medicabil Hastanesine 2 öğrencimiz ambulanslarla sevk edilmiş ve kadar 78 çocuğun tedavisini yapılmış olup hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılmıştır. Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından belirtilen yerde yapılan incelemede herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konunun her yönüyle aydınlatılması için araştırmalar devam etmektedir" dedi.
(İHA)

Bursa Valiliği, 19 Mayıs, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:38   BBP Genel Başkanı Destici yeni asgari ücreti değerlendirdi Açıklaması - Haber
19:38   İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Haber
19:32   "12. Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği - Haber
19:29   Kastamonu kanyonda karacayı kurtaran itfaiyeci 1,5 saatte kurtardık - Haber
19:27   Bayburt'ta ekonomik gelişmeler ele alındı - Haber
18:26   Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Haber
18:22   Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
26.12.2019 19:41:11