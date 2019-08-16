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Valilikten sağanak yağış uyarısı

Karabük Valiliğince yapılan açıklamada Karabük çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

16.08.2019 18:28 Valilikten sağanak yağış uyarısı
Karabük Valiliğince yapılan açıklamada Karabük çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Karabük Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (17.08.2019 Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren, pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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