Valilikten "Sarıkamış'ta Tarihi Binalar Yok Oluyor" Haberine Açıklama

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:21



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:21

İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın önceki gün yayımladığı, "Sarıkamış'ta Tarihi Binalar Yok Oluyor" haberine Kars Valiliği'nden açıklama geldi.Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yayınlanan "Sarıkamış'ta Tarihi Binalar Yok Oluyor" başlıklı haber Valiliğimizce incelenmiştir" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kars ili, Sarıkamış ilçesi, İnönü Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Hazineye ait olup Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli olan Katherina Av Köşkü ve Şişman Köşk, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.03.1989, 136 sayılı kararı ile tescillenmiştir.Katherina Av Köşkü ve Şişman Köşk'ün röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlatılmış, hazırlanan projeler Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca değerlendirilmiş ve 2018 yılı içerisinde onaylanmıştır. Hazırlanan projelerin yatırım programına alınması ile birlikte uygulama aşamasına geçilecektir." - KARS