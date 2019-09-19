"Kimyasal yağacak" iddiasının ardından bir açıklama da Valilikten geldi

İstanbul Valiliği, vatandaşları cuma günü yağacak sağanak konusunda uyardı. Valilik, resmi sitesinde yaptığı açıklamada, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması gerektiğini aktardı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros da yaptığı açıklamada Tuzla'daki yangında havaya bol miktarda kimyasal madde salındığını, sağanakla birlikte insanların üzerine yağacağını söyleyerek vatandaşları uyarmıştı.

CUMA GÜNKÜ SAĞANAĞA DİKKAT

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.

TUZLA'DAKİ YANGINLA İLGİLİ UZMANLAR UYARDI

Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasallar rüzgarın etkisiyle İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir sınırına kadar yayıldı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, İstanbul ve çevresinde cuma günü beklenen yağmur için uyarılarda bulundu.

CUMA GÜNKÜ YAĞMURA DİKKAT

Hüseyin Toros, "Bölgede Cuma günü yağış bekleniyor. Atmosferde asılı kalan parçacıklar yağışla beraber o bölgelerde yeryüzüne düşecekler. Cuma günü yağan yağmurda o bölgede mümkün mertebe yağmur altında kalmamak son derece önemli. Atmosferdeki kalıntılar insan sağlığı için zararlı olabilir" diye konuştu.