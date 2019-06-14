14.06.2019 17:46
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VALİLİKTEN YKS SINAVINDA GÜRÜLTÜ UYARISI

VALİLİKTEN YKS SINAVINDA GÜRÜLTÜ UYARISI

İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, hafta sonu yapılacak olan YKS sınavının yapılacağı okulların yakınlarında gürültü yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, hafta sonu yapılacak olan YKS sınavının yapılacağı okulların yakınlarında gürültü yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Ülkemizde olduğu gibi İlimizde de 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacaktır. Gençlerimizin gelecek planları yönlendirilmesi bakımından büyük önem taşıyan bu sınavın huzurlu ve gürültüsüz bir ortamda gerçekleşmesi için sınavın yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı, seçim propagandaları vb. gürültü üreten işlere sınav süresince ara verilmesi, klakson, sesli yayın, ilan vs. kullanılmasının engellenmesi ve görevli kurumlarca titizlikle denetlenmesi ve halkımızın bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir."


Kaynak: DHA
istanbul valiliği, DHA, 16 haziran, yükseköğretim kurumları sınavı, Güncel

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