Valin Akbıyık'tan Jöh Taburuna Ziyaret

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Komando
Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret ederek terörle mücadelede büyük başarılar elde eden askerlerle bir araya geldi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve komutanlar tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada kendisini bekleyen JÖH personelini selamladı. Burada kısa bir konuşma yapan Vali Akbıyık, " Türkiye
'nin ve Hakkari'nin gözbebeği Jandarma Özel Harekatı'mız her yerde, her şartta ve her durumda vatanına ve milletine hizmet görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Gözbebeğimiz olan siz askerlerimizi tebrik ediyor, görevinizde başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.
Daha sonra Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı şeref defterini imzalayan Vali Akbıyık, bir araya geldiği JÖH personeliyle bir süre sohbet etti. Ziyarette Vali Akbıyık'a Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti. - VAN
Komando,Jandarma
11 Aralık 2018 Salı 10:56