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Valinin acı günü

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın hayatını kaybeden babası Kaya Doğan son yolculuğuna uğurlandı.

09.08.2019 14:52 Valinin acı günü
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın hayatını kaybeden babası Kaya Doğan son yolculuğuna uğurlandı.

Kaya Doğan için cuma namazı sonrası Sivas Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, milletvekilleri, çevre illerin valileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaya Doğan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke aile mezarlığında toprağa verildi. - SİVAS

Rahmi Doğan, Sivas, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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